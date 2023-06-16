Icardi'nin eşi Wanda Nara ürkiye hayalini açıkladı
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Icardi'nin eşi Wanda Nara soru cevap etkinliği yaptı.
Galatasaray'da attığı gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi zaman zaman aşk hayatıyla da gündeme gelirken, eşi Wanda Nara sosyal medyadan verdiği bir yanıtla gündem oldu.
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"HAYALİN NE?"
Sosyal medya üzerinden soru cevap etkinliği yapan Nara kendisine yöneltilen 'Türkiye'ye dair hayalin ne?' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
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"TÜRK DİZİSİNDE OYNAMAK"
Yanıtında Türkleri çok sevdiğini söyleyen Nara, "Hayalim bir Türk dizisinde oynamak" dedi.
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