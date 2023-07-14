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  4. Icardi'nin karısı Wanda Nara hastaneye kaldırıldı

Icardi'nin karısı Wanda Nara hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Arjantin'de hastaneye kaldırıldı.

Icardi'nin karısı Wanda Nara hastaneye kaldırıldı - Resim: 1

Arjantin'deki Masterchef programında jürilik yapan Wanda Nara, çarşamba gecesi midesinden rahatsızlık geçirdi.

36 yaşındaki ünlü isim Palermo'da hastaneye kaldırıldı.

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Icardi'nin karısı Wanda Nara hastaneye kaldırıldı - Resim: 2

Wanda Nara'nın sağlığı nedeniyle endişelenen Mauro Icardi, eşinin sonuçlarını bekliyor.

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Icardi'nin karısı Wanda Nara hastaneye kaldırıldı - Resim: 3

Teleshow'un haberine göre cuma günü Masterchef programı çekiminde Wanda Nara'nın bir sorunu yoktu.

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Icardi'nin karısı Wanda Nara hastaneye kaldırıldı - Resim: 4

GEZİSİNİ İPTAL ETTİ

Ancak Nara, pazar günü kendisini kötü hissediyordu.

Bu yüzden kardeşinin yaşadığı Milan gezisini iptal etti.

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