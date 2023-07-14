Icardi'nin karısı Wanda Nara hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Arjantin'de hastaneye kaldırıldı.
Arjantin'deki Masterchef programında jürilik yapan Wanda Nara, çarşamba gecesi midesinden rahatsızlık geçirdi.
36 yaşındaki ünlü isim Palermo'da hastaneye kaldırıldı.
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Wanda Nara'nın sağlığı nedeniyle endişelenen Mauro Icardi, eşinin sonuçlarını bekliyor.
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Teleshow'un haberine göre cuma günü Masterchef programı çekiminde Wanda Nara'nın bir sorunu yoktu.
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GEZİSİNİ İPTAL ETTİ
Ancak Nara, pazar günü kendisini kötü hissediyordu.
Bu yüzden kardeşinin yaşadığı Milan gezisini iptal etti.
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