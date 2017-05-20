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  3. 20 Mayıs 2017 11:49

İçerde 35. bölüm fotoğrafları

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi "İçerde"nin 35. bölüm tanıtımı ve fotoğrafları yayınlandı. Melek’inin ardından babası bildiği Yusuf Müdür’ün ani ölümü ile sarsılan Sarp, büyük bir yıkım yaşar

İçerde 35. bölüm fotoğrafları

Tüm deliller, Yusuf Müdür’ü Sarp’ın öldürdüğüne işaret etmektedir. Kendini nezarethanede bulan Sarp, tüm organize ekibi hem suçsuz hem de polis olduğuna inandırmak zorundadır.

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İçerde 35. bölüm fotoğrafları

Ancak Sarp’ın yaşadığını öğrenen Celal intikam ateşiyle nefes aldığı sürece bu hiç de kolay olmayacaktır.

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İçerde 35. bölüm fotoğrafları

Sarp, Celal’den Yusuf Müdür’ün intikamını almaya kurulu bir bombaya dönüşürken, Yusuf Müdür’ün ölümünü kaldıramayan Mert ise kendiyle büyük savaş halindedir.

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İçerde 35. bölüm fotoğrafları

İçinde gelgitler yaşayan Mert’e gelen beklenmedik bir telefon, onu harekete geçirir.

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