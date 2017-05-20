İçerde 35. bölüm fotoğrafları
Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi "İçerde"nin 35. bölüm tanıtımı ve fotoğrafları yayınlandı. Melek’inin ardından babası bildiği Yusuf Müdür’ün ani ölümü ile sarsılan Sarp, büyük bir yıkım yaşar
Tüm deliller, Yusuf Müdür’ü Sarp’ın öldürdüğüne işaret etmektedir. Kendini nezarethanede bulan Sarp, tüm organize ekibi hem suçsuz hem de polis olduğuna inandırmak zorundadır.
Ancak Sarp’ın yaşadığını öğrenen Celal intikam ateşiyle nefes aldığı sürece bu hiç de kolay olmayacaktır.
Sarp, Celal’den Yusuf Müdür’ün intikamını almaya kurulu bir bombaya dönüşürken, Yusuf Müdür’ün ölümünü kaldıramayan Mert ise kendiyle büyük savaş halindedir.