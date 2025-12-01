İddialı kadrosuyla sezonun dikkat çeken Çarpıntı dizisinde kriz büyüdü, erken final kararı geldi!
Star TV ekranlarında yeni yayın döneminde yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in yer aldığı Çarpıntı dizisi erken final yapıyor.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Star TV’nin bu sezon büyük beklentilerle izleyici karşısına çıkardığı Çarpıntı dizisi için beklenen final kararı geldi.
1 / 19
Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in yer aldığı yapım, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca yolun sonuna geldi.
2 / 19
Son bölümlerde ciddi izleyici kaybı yaşayan dizinin kaderi, 30 Kasım akşamı açıklanacak reyting sonuçlarına göre şekillenecekti.
3 / 19
Ancak gelen rakamlar ekibin yüzünü güldürmedi.
4 / 19