İdil Fırat hamile mi ?
Mert Fırat-İdil Fırat çifti önceki akşam Ghost Müzikali'ni izledi.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Mert Fırat-İdil Fırat çifti önceki akşam el ele görüntülendi. Ghost Müzikali’ni izleyen ikili, çıkışta muhabirlerle sohbet etti
Bebek bekledikleri iddialarına yanıt veren ikili “İnşallah olur ama daha erken. Henüz planımız yok” dedi.
Muhabirlerin “Anne babaların torun isteği yok mu?” sorusuna ise Mert Fırat “Bu durumu anne ve babalara bırakmıyoruz biz” yanıtını verdi.