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  3. 26 Ekim 2018 08:55

İdil Fırat hamile mi ?

Mert Fırat-İdil Fırat çifti önceki akşam Ghost Müzikali'ni izledi.

İdil Fırat hamile mi ?

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Mert Fırat-İdil Fırat çifti önceki akşam el ele görüntülendi. Ghost Müzikali’ni izleyen ikili, çıkışta muhabirlerle sohbet etti

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İdil Fırat hamile mi ?

Bebek bekledikleri iddialarına yanıt veren ikili “İnşallah olur ama daha erken. Henüz planımız yok” dedi.

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İdil Fırat hamile mi ?

Muhabirlerin “Anne babaların torun isteği yok mu?” sorusuna ise Mert Fırat “Bu durumu anne ve babalara bırakmıyoruz biz” yanıtını verdi.

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İdil Fırat hamile mi ?

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