İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi: İşte ilk görüntüler

Geçtiğimiz yıl ekim ayındaİbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişti. İdo Tatlıses, uzun zamandır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile bu akşam dünya evine girdi.