İdo Tatlıses imaj değiştirdi
Geçen hafta baba olma heyecanı yaşayan İdo Tatlıses'in yeni imajına sosyal medyadan yorum yağdı.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda da ikiz bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. Bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kala Yasemin Şefkatli, baby shower partisi düzenlemişti.
Mavilerle bezeli bir parti düzenleyen Şefkatli, kendisine yardım eden herkese teşekkür etti. Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda “İki erkek bebek bekliyoruz” açıklaması yapan Şefkatli hamileliğinin 8. ayından sosyal medyasına fotoğraflar eklemişti.
Bebeklerinin doğumun önce kamera karşısına geçen Yasemin Şefkatli, siyah-beyaz karelerle güzelliğine güzellik kattı. "Peki, peki" notunu düştüğü karelerini yayınlayan Şefkatli'nin kilo almaması da dikkatlerden kaçmadı.
Bebekleri sabırsızlıkla bekleyen babaanne Derya Tuna, geçtiğimiz günlerde görüntülenmiş; "Çok heyecanlıyız. İkiz olacağını ilk duyduğumuz zaman çıldırdık, delirdik. Bizim ailemizde ikiz yok ama İbrahim beyin ailesinde varmış. Bu da benim oğluma nasip oldu" demişti.