İdo Tatlıses imaj değiştirdi

Bebekleri sabırsızlıkla bekleyen babaanne Derya Tuna, geçtiğimiz günlerde görüntülenmiş; "Çok heyecanlıyız. İkiz olacağını ilk duyduğumuz zaman çıldırdık, delirdik. Bizim ailemizde ikiz yok ama İbrahim beyin ailesinde varmış. Bu da benim oğluma nasip oldu" demişti.