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İdo Tatlıses imaj değiştirdi

Geçen hafta baba olma heyecanı yaşayan İdo Tatlıses'in yeni imajına sosyal medyadan yorum yağdı.

İdo Tatlıses imaj değiştirdi - Resim: 1

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda da ikiz bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. Bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kala Yasemin Şefkatli, baby shower partisi düzenlemişti.

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İdo Tatlıses imaj değiştirdi - Resim: 2

Mavilerle bezeli bir parti düzenleyen Şefkatli, kendisine yardım eden herkese teşekkür etti. Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda “İki erkek bebek bekliyoruz” açıklaması yapan Şefkatli hamileliğinin 8. ayından sosyal medyasına fotoğraflar eklemişti.

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İdo Tatlıses imaj değiştirdi - Resim: 3

Bebeklerinin doğumun önce kamera karşısına geçen Yasemin Şefkatli, siyah-beyaz karelerle güzelliğine güzellik kattı. "Peki, peki" notunu düştüğü karelerini yayınlayan Şefkatli'nin kilo almaması da dikkatlerden kaçmadı.

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İdo Tatlıses imaj değiştirdi - Resim: 4

Bebekleri sabırsızlıkla bekleyen babaanne Derya Tuna, geçtiğimiz günlerde görüntülenmiş; "Çok heyecanlıyız. İkiz olacağını ilk duyduğumuz zaman çıldırdık, delirdik. Bizim ailemizde ikiz yok ama İbrahim beyin ailesinde varmış. Bu da benim oğluma nasip oldu" demişti.

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