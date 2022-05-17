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  4. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli lüks evlerinin kapısını ilk kez açtı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli lüks evlerinin kapısını ilk kez açtı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, Zekeriyaköy'deki 4 katlı lüks evlerinin kapılarını ilk kez açtı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli lüks evlerinin kapısını ilk kez açtı - Resim: 1

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli, evinin kapılarını Mert Vidinli'ye açtı. 

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli lüks evlerinin kapısını ilk kez açtı - Resim: 2

Geçtiğimiz ekim ayında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çiftini, muhteşem villalarında ziyaret eden Mert Vidinli görüntüleri Youtube kanalında yayınladı.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli lüks evlerinin kapısını ilk kez açtı - Resim: 3

Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'in ayrılırken kendisine bıraktığı evlerden biri olan lüks villayı düğün hediyesi olarak oğluna verdi.

Yeşillikler içinde yer alan ve kendisine ait bahçesi bulunan villa 4 kattan oluşuyor.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli lüks evlerinin kapısını ilk kez açtı - Resim: 4

Bahçesinde özel havuzu ve taş fırını olan villanın içinde İdo Tatlıses'in müzik çalışmaları için hazırlanan bir de stüdyo var.

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