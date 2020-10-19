İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin nişan fotoğrafları olay oldu
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile aile arasında yapılan törenle nişanlandı.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile aile arasında yapılan törenle nişanlandı.
Sade bir törenle nişanlanan çiftin nişan yüzüklerini de İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses taktı.
"ARTIK BİR KIZIM VAR" Nişandan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan anne Derya Tuna "Artık bir oğlum ve bir kızım var. Ailemize hoş geldin güzel kızım" dedi.