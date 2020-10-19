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  3. 19 Ekim 2020 00:36

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin nişan fotoğrafları olay oldu

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile aile arasında yapılan törenle nişanlandı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin nişan fotoğrafları olay oldu

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile aile arasında yapılan törenle nişanlandı.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin nişan fotoğrafları olay oldu

Sade bir törenle nişanlanan çiftin nişan yüzüklerini de İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses taktı.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin nişan fotoğrafları olay oldu

"ARTIK BİR KIZIM VAR" Nişandan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan anne Derya Tuna "Artık bir oğlum ve bir kızım var. Ailemize hoş geldin güzel kızım" dedi.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin nişan fotoğrafları olay oldu

"ALDIK GİTTİ" Eğlenceli halleriyle bilinen Yasemin Şefkatli ise nişan yüzüklerini gösterdikleri fotoğrafı "Verdiler gitti" notuyla paylaşırken İdo Tatlıses de "Aldık gitti" ifadelerini kullandı.

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