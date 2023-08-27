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  4. İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli büyük sürprizi açıkladı

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli büyük sürprizi açıkladı

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, kişisel sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli büyük sürprizi açıkladı - Resim: 1

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in duyurduğu haber doğru çıktı. Bundan sadece 2 yıl önce evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti çifte anne baba olmaya hazırlanıyor. 

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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli büyük sürprizi açıkladı - Resim: 2

Yasemin Şefkatli Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşıp altına, “yaparak "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor” notunu yazdı.

 

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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli büyük sürprizi açıkladı - Resim: 3

İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli eşiyle beraber paylaşım yaparak "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" ifadelerini kullandı.

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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli büyük sürprizi açıkladı - Resim: 4
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