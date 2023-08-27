İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli büyük sürprizi açıkladı
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, kişisel sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in duyurduğu haber doğru çıktı. Bundan sadece 2 yıl önce evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti çifte anne baba olmaya hazırlanıyor.
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Yasemin Şefkatli Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşıp altına, “yaparak "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor” notunu yazdı.
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İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli eşiyle beraber paylaşım yaparak "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" ifadelerini kullandı.
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