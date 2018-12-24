İdo Tatlıses'ten olay olacak bedelli askerlik çıkışı

YASEMİN BİZDEN PARA ALMADI!

Tatlıses sözlerine şöyle devam etti; İşlerimle uğraşıyorum. Yeni bir işe girdik. Yasemin de yardımcı oldu. Bizim kıyafetlerimizi tanıtımını yaptı, modelliğini yaptı. Para almadı, biz teklif ettik ama o istemedi.