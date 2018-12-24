İdo Tatlıses'ten olay olacak bedelli askerlik çıkışı
Daha önce bedelli askerlikten yararlanmayacağını söylediği iddia edilen İdo Tatlıses, ''Bedelli hakkımı kullanmamam aptallık olur'' diyerek askerliğini bedelli olarak yapacağını açıkladı.
Şarkıcı İdo Tatlıses Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu.
Aşk hayatından ve askerlikten bahseden İdo Tatlıses, ’aşık olunca biraz uzaklaşıyorsun galiba her şeyden’ sorusuna, ‘Ben zaten çok fazla gezen biri değilim. Evden işe işten eve… Yasemin ile çok mutluyum. Barıştık, iyi oldu. Bundan sonrası kısmet artık. İnşallah güzel şeyler düşünüyoruz. Evlilik teklifi etmedim. ‘ dedi.
YASEMİN BİZDEN PARA ALMADI!
Tatlıses sözlerine şöyle devam etti; İşlerimle uğraşıyorum. Yeni bir işe girdik. Yasemin de yardımcı oldu. Bizim kıyafetlerimizi tanıtımını yaptı, modelliğini yaptı. Para almadı, biz teklif ettik ama o istemedi.