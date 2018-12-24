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  3. 24 Aralık 2018 14:40

İdo Tatlıses'ten olay olacak bedelli askerlik çıkışı

Daha önce bedelli askerlikten yararlanmayacağını söylediği iddia edilen İdo Tatlıses, ''Bedelli hakkımı kullanmamam aptallık olur'' diyerek askerliğini bedelli olarak yapacağını açıkladı.

İdo Tatlıses'ten olay olacak bedelli askerlik çıkışı

Şarkıcı İdo Tatlıses Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu.

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İdo Tatlıses'ten olay olacak bedelli askerlik çıkışı

Aşk hayatından ve askerlikten bahseden İdo Tatlıses, ’aşık olunca biraz uzaklaşıyorsun galiba her şeyden’ sorusuna, ‘Ben zaten çok fazla gezen biri değilim. Evden işe işten eve… Yasemin ile çok mutluyum. Barıştık, iyi oldu. Bundan sonrası kısmet artık. İnşallah güzel şeyler düşünüyoruz. Evlilik teklifi etmedim. ‘ dedi.

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İdo Tatlıses'ten olay olacak bedelli askerlik çıkışı

YASEMİN BİZDEN PARA ALMADI!
Tatlıses sözlerine şöyle devam etti; İşlerimle uğraşıyorum. Yeni bir işe girdik. Yasemin de yardımcı oldu. Bizim kıyafetlerimizi tanıtımını yaptı, modelliğini yaptı. Para almadı, biz teklif ettik ama o istemedi.

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İdo Tatlıses'ten olay olacak bedelli askerlik çıkışı

BEDELLİDEN YARARLANACAĞIM!
Askere gideceğim, ben de bedelliden yararlandım. Herkes gibi ben de gideceğim. Bedelliyi çıkaran ben değilim, bedelli olarak herkes gidiyor ben de gideceğim.

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