İğrenç olay! Ünlü model, bebeğinin plasentasını yedi
Brezilyalı model Caila Carim sosyal medya hesabından kendi placentasını yediği anlara ait videoyu paylaştı.
Videoda Caila, hayranlarına biraz tattığı plasenta için birazcık acai çileğine benzediğini söylüyor.
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Model, plastik bir kapta erimesini beklediği sırada videoda bulunan başka bir kadın ise " Plasentanın sizin için iyi olduğunu söylüyorlar, seni daha genç yapar ve çok daha güzel olmanı sağlar" yorumunu yaptı.
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Videoyu paylaştıktan sonra model, takipçilerinden sert tepki aldı.
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Bazı takipçiler, neden bu videoyu paylaşma ihtiyacı hissettiğini anlamadıklarını söylerken, diğer kullanıcılar ise "Kimse senin plasenta mı yoksa başka bir şey mi içtiğini merak etmiyor" yorumlarını yaptılar.
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