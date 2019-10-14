''İki kızımın yıllık okul masrafı 100 bin TL''
Ebru Şancı, katıldığı programda özel hayatına dair açıklamalar yaptı. Eski manken, ''İki kızımın yıllık 100 bin TL okul masrafı var'' diye konuştu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına eski manken Ebru Şancı konuk oldu.
Özel hayatından, çocuklarına birçok konu hakkında açıklama yapan Şancı, ‘İki kızımın yıllık 100 bin TL okul masrafı var’ dedi.
İşte Ebru Şancı’nın açıklamalarından satır başları…
100’den fazla dadı ile çalıştım. Şaşırmayın, sabah geliyor akşam gidiyorlar.
Sanmasınlar ki ben evde dadıya temizlik yaptırıp bulaşık yıkatıyorum. Benim evimde üç kadın çalışıyor şu anda ama yetersizler.
İyi diye geliyorlar ama değiller. 100 kerede söyledim yine söylüyorum 'Allah annemden bin kere razı olsun' annem evde olmasa evin her yerine de kamera döşesem ben evden çıkıp gidemem. Hiçbirine güvenmiyorum, hiçbirine de güvenmeyeceğim. Kimse senin annen gibi bakamaz çocuğuna.