İlayda Akdoğan ''Kilo almışsın'' eleştirilerine yanıt verdi

"BU HALİMİ ÇOK BEĞENİYORUM"



23 yaşındaki İlayda Akdoğan; zayıf değil, sağlıklı olduğunu söyledi ve "Bilerek ve uğraşarak kilo aldım. Eskiden günde iki öğün yiyordum. Zayıftım ama kas kütlem azdı. Şimdi daha sık ve büyük porsiyonlar yiyorum ve bu halimi daha çok beğeniyorum" ifadelerini kullandı.