İlayda Şeker, İsmail Balaban'dan ayrı kalamadı
Survivor 2021'de tanışıp sevgili olan İsmail Balaban ve İlayda Şeker çifti, konuşulmaya devam ediyor.
Survivor 2021'de tanışıp sevgili olan İsmail Balaban ve İlayda Şeker çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Instagram'da birbirlerini yorumsuz bırakmayan çift, farklı şehirlerde kalmamaya özen gösteriyor.
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Birkaç gün önce ailesini görmek için Nevşehir'e giden İlayda Şeker, sevgilisi İsmail Balaban'dan daha fazla ayrı kalamadı. Şeker, Balaban'ın memleketi Antalya Elmalı'ya uçtu.
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Eski Survivor yarışmacısı ilk fırsatta Nevşehir'deki anne babasının yanından ayrılarak, Balaban'ın köyüne gitti. Şeker o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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