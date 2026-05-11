İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Birinci Başkan Yardımcısı Mihriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Zengilan bölgesinde yorgunluk attı.
Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrası hızla ayağa kaldırılan stratejik bölgelerinden biri olan Zengilan, bu kez Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva’nın gerçekleştirdiği ziyaretle gündeme geldi. Birinci Başkan Yardımcısı Mihriban Aliyeva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, bölgenin doğal mirası olan Hekeri Çayı kıyısındaki huzur dolu anlarını takipçilerine sundu.
İşgalden kurtarıldıktan sonra "Akıllı Köy" projeleri ve havalimanı yatırımlarıyla dikkat çeken Zengilan, doğal su kaynaklarıyla da Azerbaycan’ın ekolojik turizm potansiyelini sırtlıyor. Paylaşılan fotoğraflarda, Aliyev çiftinin nehir kenarında vakit geçirdiği görülürken; Hekeri ve Besitçay gibi akarsuların bölgeye kattığı doğal güzellik ön plana çıktı.
Zengilan ziyareti, bölgenin sadece askeri ve ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve doğal bir yaşam merkezi haline geldiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Mihriban Aliyeva’nın "dikkat çeken paylaşımları", işgal döneminde tahrip edilen doğanın yeniden canlandığını ve bölgedeki normalleşme sürecinin hızını dünyaya kanıtladı.
Mihriban Aliyeva’nın paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Azerbaycan halkı, devletin zirvesinin bölgedeki samimi görüntülerine büyük ilgi gösterirken, fotoğraflar "Zengilan’ın yeniden doğuşu" mesajını güçlü bir şekilde verdi.