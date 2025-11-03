İlk bölümüyle olay olan Bereketli Topraklar'ın çekildiği yer belli oldu
Show TV'de ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Gülsim Ali ve Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı Bereketli Topraklar dizisinin herkesi merak ettiren çekildiği yer belli oldu.
Başrollerinde Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin yer aldığı Bereketli Topraklar dizisi, 2 Kasım 2025 Pazar akşamı ilk bölümüyle Show TV ekranlarında izleyiciyle buluştu.
Güçlü hikayesi ve etkileyici atmosferiyle dikkat çeken dizinin çekim yerleri merak konusu olmuştu.
Başrollerinde Engin Akyürek ve Gülsim Ali gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, hem oyuncu kadrosuyla hem de güçlü hikayesiyle büyük beğeni topladı.
Adana’da çekilen Bereketli Topraklar dizisinin ilk bölümüne şehrin doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve geniş tarım arazileri damgasını vurdu.
