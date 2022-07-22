İlk kez sahneye çıkan Merve Boluğur kalça dansı yaptı

KALÇA DANSI YAPTI

Günlerdir hazırlık yapan Boluğur, dün akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda dinleyicilerle buluştu. Boluğur, ön masaların 2 bin 500 olduğu konserinde gece boyunca playback yaparak ünlü isimlerin şarkılarına eşlik etti.