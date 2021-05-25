İlker Ayrık ve Seksenler sevenlerine büyük müjde

Seksenler dizisinin ilk sezonlarında Fehmi ( Rasim Öztekin) ve Rukiye’nin ( Özlem Türkad) oğlu Çağatay rolünde yer alan İlker Ayrık, hikaye gereği uzun zaman önce Belçika’ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika’da olan Çağatay bu sezon mahalleye geri dönüyor. Ayrık, Seksenler dizisine geri dönmesiyle ilgili “Burası zaten benim ailem gibiydi. Eve geri dönmüş gibi hissediyorum” dedi.