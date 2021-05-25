İlker Ayrık ve Seksenler sevenlerine büyük müjde
Seksenler'in 'Çağatay'ı İlker Ayrık diziye geri döndü. Ayrık'a, 'Amelia' rolündeki Zeynep Demirel eşlik edecek.
TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Seksenler' dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor. Dizide 'Çağatay' karakterini canlandıran oyuncu İlker Ayrık Seksenler'e yeniden katılıyor.
Seksenler dizisinin ilk sezonlarında Fehmi ( Rasim Öztekin) ve Rukiye’nin ( Özlem Türkad) oğlu Çağatay rolünde yer alan İlker Ayrık, hikaye gereği uzun zaman önce Belçika’ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika’da olan Çağatay bu sezon mahalleye geri dönüyor. Ayrık, Seksenler dizisine geri dönmesiyle ilgili “Burası zaten benim ailem gibiydi. Eve geri dönmüş gibi hissediyorum” dedi.
Zeynep Demirel de yeni bölümlerde ekranda olacak isimlerden... Demirel, Seksenler ailesine Çağatay’ın Belçikalı eşi 'Amelie' olarak katılıyor.
Zeynep Demirel Seksenler dizisine katılmasıyla ilgili “ Seksenler dizisinin usta oyuncularıyla kamera karşısına geçtiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.