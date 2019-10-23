İlker İnanoğlu kendisinden 30 yaş küçük sevgili yaptı

Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle geldiği AVM'de gezen İlker İnanoğlu, gazetecileri fark edince de rahatsız olmadı. Annebel isimli kadın ise; ünlü oyuncunun aksine objektifleri fark edince panik oldu ve eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı. Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken ikilinin birkaç ay önce internette tanıştığı konuşuluyor.



