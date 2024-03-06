İlker Kaleli'nin başrolde olduğu La Pasion Turca'nın ateşli sahneleri ile gündeme geldi
İlker Kaleli ve Maggie Civantos'un başrollerini paylaştığı La Pasión Turca adlı İspanyol yapımı dizinin ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. İlker Kaleli'nin oyunculuk performansı ve dizideki tutkulu sahneler, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Dizi, İspanyol bir güzel sanatlar profesörü ile Türk sevgilisinin romantik ve tutkulu ilişkilerini konu alıyor.
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Dizinin başrollerinde ise Maggie Civantos, İlker Kaleli ve Mariona Terés yer alıyor.
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Dizinin başrollerinde ise Maggie Civantos, İlker Kaleli ve Mariona Terés yer alıyor.
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Ünlü oyuncu İlker Kaleli, Madrid’de beş haftalık bir İspanyolca kampı ile rolüne hazırlanmıştı.
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