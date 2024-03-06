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  4. İlker Kaleli'nin başrolde olduğu La Pasion Turca'nın ateşli sahneleri ile gündeme geldi

İlker Kaleli'nin başrolde olduğu La Pasion Turca'nın ateşli sahneleri ile gündeme geldi

İlker Kaleli ve Maggie Civantos'un başrollerini paylaştığı La Pasión Turca adlı İspanyol yapımı dizinin ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. İlker Kaleli'nin oyunculuk performansı ve dizideki tutkulu sahneler, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

İlker Kaleli'nin başrolde olduğu La Pasion Turca'nın ateşli sahneleri ile gündeme geldi - Resim: 1

Dizi, İspanyol bir güzel sanatlar profesörü ile Türk sevgilisinin romantik ve tutkulu ilişkilerini konu alıyor. 

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İlker Kaleli'nin başrolde olduğu La Pasion Turca'nın ateşli sahneleri ile gündeme geldi - Resim: 2

Dizinin başrollerinde ise Maggie Civantos, İlker Kaleli ve Mariona Terés yer alıyor.

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İlker Kaleli'nin başrolde olduğu La Pasion Turca'nın ateşli sahneleri ile gündeme geldi - Resim: 3

Dizinin başrollerinde ise Maggie Civantos, İlker Kaleli ve Mariona Terés yer alıyor.

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İlker Kaleli'nin başrolde olduğu La Pasion Turca'nın ateşli sahneleri ile gündeme geldi - Resim: 4

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, Madrid’de beş haftalık bir İspanyolca kampı ile rolüne hazırlanmıştı.

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