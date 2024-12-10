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  4. İlkin Aydın'ın ''moda çekimleri''ne beğeni yağdı

İlkin Aydın'ın ''moda çekimleri''ne beğeni yağdı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın, Galatasaray'ın resmi ürünlerini tanıtmak için kamera karşısına geçip ilk mankenlik tecrübesiyle büyük beğeni topladı.

İlkin Aydın'ın ''moda çekimleri''ne beğeni yağdı - Resim: 1

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı ve simge isimlerinden İlkin Aydın, Galatasaray'ın resmi ürünlerini tanıtmak için bu sefer kameralar karşısına geçti.

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İlkin Aydın'ın ''moda çekimleri''ne beğeni yağdı - Resim: 2

İlkin Aydın'ın fotoğrafları kısa süre içinde büyük yankı uyandırdı.

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İlkin Aydın'ın ''moda çekimleri''ne beğeni yağdı - Resim: 3

Sarı-kırmızılı taraftarlar kaptanları İlkin Aydın'ın pozlarını beğeni yağmuruna tuttu.

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İlkin Aydın'ın ''moda çekimleri''ne beğeni yağdı - Resim: 4

Voleybola İlbank'ta başlayan, TVF Spor Lisesi'nde de oynayan İlkin, 2017'den beri Galatasaray forması için ter döküyor.

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