İlkin Aydın'ın ''moda çekimleri''ne beğeni yağdı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın, Galatasaray'ın resmi ürünlerini tanıtmak için kamera karşısına geçip ilk mankenlik tecrübesiyle büyük beğeni topladı.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı ve simge isimlerinden İlkin Aydın, Galatasaray'ın resmi ürünlerini tanıtmak için bu sefer kameralar karşısına geçti.
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İlkin Aydın'ın fotoğrafları kısa süre içinde büyük yankı uyandırdı.
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Sarı-kırmızılı taraftarlar kaptanları İlkin Aydın'ın pozlarını beğeni yağmuruna tuttu.
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Voleybola İlbank'ta başlayan, TVF Spor Lisesi'nde de oynayan İlkin, 2017'den beri Galatasaray forması için ter döküyor.
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