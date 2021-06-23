İlyas Salman dram dolu hayatını anlattı: Kardeşimin yanarak ölüşünü izledim
Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi İlyas Salman, Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk oldu. 7 kardeşini yoksulluktan kaybettiğini anlatan Salman, bir kardeşinin ise yanara ölümüne şahit olduğunu söyledi.
Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan İlyas Salman Aramağan Çağlayan'ın YouTube kanalında 'Dur Bi Dinle' programında özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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1960 yılında "Öksüz Mehmet" isimli gösteriyle Yeşilçam'ın kapısını aralayan İlyas Salman, doğum tarihinin nüfus cüzdanında yazan tarihten 4 yıl önce olduğunu söyleyerek başladı zorlu hayat hikayesini anlatmaya.
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Babasının hamallık yaptığını ve düğünlerde davul çaldığını söyleyen Salman, 11 kardeş olduklarını ancak 7 kardeşini yoksulluk hastalığından kaybettiğini söyledi.
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Küçük yaşta birçok travmatik kayıp yaşadığını, bundan dolayı hastalık hastası olduğunu söyleyen Salman, bir kardeşinin yanarak öldüğünü ve o ana şahit olduğunu anlattı.
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