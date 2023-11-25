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  4. İmaj değiştiren Melis Sezen'i gören Ajda Pekkan sandı

İmaj değiştiren Melis Sezen'i gören Ajda Pekkan sandı

Ekranların güzel oyuncusu Melis Sezen yeni imajıyla hayranlarını şaşırtmayı başardı. Melis Sezen'in yeni imajını gören hayranları onu pop müziğin divası Ajda Pekkan'a benzetti.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
İmaj değiştiren Melis Sezen'i gören Ajda Pekkan sandı - Resim: 1

Ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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İmaj değiştiren Melis Sezen'i gören Ajda Pekkan sandı - Resim: 2

“Sadakatsiz” dizisiyle ün kazanan 26 yaşındaki oyuncu sosyal medyadaki iddialı pozlarına yeni imajını da ekleyince olanlar oldu.

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İmaj değiştiren Melis Sezen'i gören Ajda Pekkan sandı - Resim: 3

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu bu kez bir set hazırlığından fotoğraf paylaştı.

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İmaj değiştiren Melis Sezen'i gören Ajda Pekkan sandı - Resim: 4

Sarı kısa saçları ile poz veren Melis Sezen, Ajda Pekkan’a benzetildi.

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