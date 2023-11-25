İmaj değiştiren Melis Sezen'i gören Ajda Pekkan sandı
Ekranların güzel oyuncusu Melis Sezen yeni imajıyla hayranlarını şaşırtmayı başardı. Melis Sezen'in yeni imajını gören hayranları onu pop müziğin divası Ajda Pekkan'a benzetti.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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“Sadakatsiz” dizisiyle ün kazanan 26 yaşındaki oyuncu sosyal medyadaki iddialı pozlarına yeni imajını da ekleyince olanlar oldu.
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Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu bu kez bir set hazırlığından fotoğraf paylaştı.
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Sarı kısa saçları ile poz veren Melis Sezen, Ajda Pekkan’a benzetildi.
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