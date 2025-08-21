İmajını da görüntüsünü de değiştiren Funda Arar'ı artık tanımak imkansız...
Şimdilerde 50 yaşında olan usta sanatçı Funda Arar, baştan aşağı değişen yeni imajı ile herkesi şaşırttı.
Bundan 25 yıl önce çıkardığı Sevgilerle adlı ilk albümüyle müzik dünyasına damgasını vuran Funda Arar aradan geçen 25 yıl içindeki değişimiyle olay oldu.
Uzun bir aradan sonra yeni bir albüm çıkarmanın mutluluğunu yaşayan Funda Arar yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.
Öyle ki üst üste geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında makyaj tarzından saçlarına kadar pek çok imaj değişikliği yapan Funda Arar'ın yeni albümü de yeni imajı da olay olacak.
Funda Arar yeni albümü Unutulmuyor için saçlarını kestirip sarıya boyatarak bambaşka bir görüntüye kavuştu.
