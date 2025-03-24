İmamoğlu'na destek veren Yasmin Erbil'in takipçisi sayısı azaldı

TAKİPÇİ SAYISI AZALDI

Erbil'in İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımlar sonrası takipçi sayısında düşüş yaşandı. Bu durumu fark eden Erbil, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Takipten çıkanlar, yormadığınız kendiniz çıktığınız için teşekkürler. Ben de güzel bir temizlik yapacağım."