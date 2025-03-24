İmamoğlu'na destek veren Yasmin Erbil'in takipçisi sayısı azaldı
Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımları yapan Yasmin Erbil'in takipçi sayısı düşüşe geçti. Erbil, ''Takipten çıkanlara teşekkür ederim, ben de güzel bir temizlik yapacağım'' dedi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalmadı.
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İmamoğlu için destek mesajları yayınlayan Yasmin Erbil, ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın paylaşımlarına da sayfasında yer verdi.
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TAKİPÇİ SAYISI AZALDI
Erbil'in İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımlar sonrası takipçi sayısında düşüş yaşandı. Bu durumu fark eden Erbil, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Takipten çıkanlar, yormadığınız kendiniz çıktığınız için teşekkürler. Ben de güzel bir temizlik yapacağım."
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Pek çok ünlü isim İmamoğlu'nun tutuklamasına tepki gösterirken, bazı isimler ise suskunluğunu korumaya devam ediyor.
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