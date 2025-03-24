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  4. İmamoğlu'na destek veren ünlü ismin takipçisi sayısı azaldı

İmamoğlu'na destek veren Yasmin Erbil'in takipçisi sayısı azaldı

Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımları yapan Yasmin Erbil'in takipçi sayısı düşüşe geçti. Erbil, ''Takipten çıkanlara teşekkür ederim, ben de güzel bir temizlik yapacağım'' dedi.

İmamoğlu'na destek veren Yasmin Erbil'in takipçisi sayısı azaldı - Resim: 1

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalmadı. 

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İmamoğlu'na destek veren Yasmin Erbil'in takipçisi sayısı azaldı - Resim: 2

İmamoğlu için destek mesajları yayınlayan Yasmin Erbil, ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın paylaşımlarına da sayfasında yer verdi.

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İmamoğlu'na destek veren Yasmin Erbil'in takipçisi sayısı azaldı - Resim: 3

TAKİPÇİ SAYISI AZALDI
Erbil'in İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımlar sonrası takipçi sayısında düşüş yaşandı. Bu durumu fark eden Erbil, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Takipten çıkanlar, yormadığınız kendiniz çıktığınız için teşekkürler. Ben de güzel bir temizlik yapacağım."

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İmamoğlu'na destek veren Yasmin Erbil'in takipçisi sayısı azaldı - Resim: 4

Pek çok ünlü isim İmamoğlu'nun tutuklamasına tepki gösterirken, bazı isimler ise suskunluğunu korumaya devam ediyor. 

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