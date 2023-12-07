IMDb 2023'ün en iyi dizilerini açıkladı
Dünyanın en popüler film ve dizi inceleme sitesi IMDb, 2023'ün en iyi dizilerini açıkladı. Listede, yeni başlayanlar kadar uzun süredir devam eden diziler de yer alıyor.
10. Gen V
"The Boys" evreninden doğan "Gen V" dizisi, gelecek nesil kahramanlar olmak için üniversiteye giden genç süper kahramanlara odaklanıyor.
9. The Bear
"The Bear" dizisi, ağabeyinin ölümünün ardından restoranını devralan yetenekli şef Carmen Berzatto ve başta birbiriyle uyumsuz gözüken birtakım insanın restoranda işleri yoluna koymaya çalışmasını konu ediniyor.
8. Ted Lasso
Başrolünde Jason Sudeikis'in yer aldığı "Ted Lasso", koçluk deneyimi olmayan bir adamın Amerikan futbol takımını yönetmek için işe alınmasını konu ediyor.
7. The Fall of the House of Usher (Usher Evi'nin Çöküşü)
"Usher Evi'nin Çöküşü", servetlerini sağlama almak isteyen iki zalim kardeşin kurduğu aile hanedanlığı mirasçılarının tuhaf nedenlerle birer birer ölmesiyle dağılmasını anlatıyor.