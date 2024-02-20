IMDb ''en iyi hissettiren 10 filmi'' seçti
Sinema veri tabanı IMDb, tüm zamanların iyi hissettiren en iyi 10 filmi seçti. İşte IMDb'nin "Feel Good Movie" top 10'u....
10- AŞK MASALI
5.3 Maris Ventura (Jennifer Lopez), New York’un 1. sınıf otellerinden Manhattan Otel’de hizmetçi olarak çalışmaktadır. Bir gün, Christopher Marshall adında varlıklı bir politikacıyla tanışır. Marshall, Ventura’yı otelin müşterilerinden biri sanmıştır. Aralarındaki yakınlaşmaya rağmen, gerçek ortaya çıkınca ayrı dünyaların insanı olduklarını farkeder.
9- MAMMA MIA!
6.5 Babasının kimliğini keşfetmeyi ümit eden genç bir kız olan Sophie Sheridan'ın öyküsü, ünlü pop grubu ABBA'nın hit şarkıları eşliğinde anlatılıyor. Sophie Sheridan evlenme aşamasına gelmiş genç bir kızdır. Nikâhtan bir gün öncesinde annesi Donna'nın 20 yıl önce ziyaret ettiği Yunan adalarında yaşadığı geçmişinden üç erkek birden getirir.
8- BAY EVET
6.8 Filmde Jim Carrey, kendi kendine yardım programına yazılan Carl Allen adlı bir adamı canlandırıyor. Söz konusu program tek ve basit bir ilkeye dayanmaktadır: Her şeye “evet” demek. İlk başta, evet gücünü açığa çıkarmak Carl’ın hayatını inanılmaz ve beklenmedik biçimlerde değiştirir, ama çok geçmeden anlar ki hayatını sonsuz olasılıklara açmanın bazı olumsuzlukları da olabilmektedir.
7- MATILDA
7 Matilda, araba satarak geçimini sağlayan bir baba ve annenin kızıdır. Çocukluğundan beri kendi kendine bakmayı öğrenmiştir. Bir gün kütüphaneye giden Matilda, bütün kitapları okumaya karar verir. Bilgisi arttıkça telekinetik yeteneklerinin farkına varır. Ancak ailesini bir türlü buna inandıramaz. Ailesi onu oldukça kötü bir okula yollar, Matilda da bu fırsattan yararlanıp güçlerini geliştirmeye odaklanır.