IMDb ''en iyi hissettiren 10 filmi'' seçti

7- MATILDA

7 Matilda, araba satarak geçimini sağlayan bir baba ve annenin kızıdır. Çocukluğundan beri kendi kendine bakmayı öğrenmiştir. Bir gün kütüphaneye giden Matilda, bütün kitapları okumaya karar verir. Bilgisi arttıkça telekinetik yeteneklerinin farkına varır. Ancak ailesini bir türlü buna inandıramaz. Ailesi onu oldukça kötü bir okula yollar, Matilda da bu fırsattan yararlanıp güçlerini geliştirmeye odaklanır.