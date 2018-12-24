IMDb listesine Türk damgası ! Tüm zamanların rekoru kırıldı

TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

The Protector’un başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan tüm dünyada 11 milyon oyuncu arasında 42. olarak Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yaptı. Geçen hafta 1943. olarak kariyerinin en iyi sıralamasını yapan Turan, kırılması zor bir rekora imza atarak tüm dünyada 42’inci, Türk oyuncular içinde de 1’inci oldu.

