IMDb listesine Türk damgası ! Tüm zamanların rekoru kırıldı
IMDb Starmetre ve Moviemetre sonuçlarına göre Türk yapımları ve oyuncuları tüm zamanların rekorunu kırdı. Hakan: Muhafız dizisinde Leyla karakterine can veren Ayça Ayşin Turan, 11 milyon oyuncu arasında 42. sırada yer aldı.
Socipol'ün verilerine göre, Netflix'in ilk Türk dizisi olarak yayına başlayan Hakan: Muhafız (The Protector), IMDb puanlamasında tüm dünyada 5 milyon proje arasında 10. sırayı alarak tüm zamanların en iyi IMDb sıralamasına sahip Türk yapımı olma rekorunu geliştirdi.
TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI
The Protector’un başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan tüm dünyada 11 milyon oyuncu arasında 42. olarak Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yaptı. Geçen hafta 1943. olarak kariyerinin en iyi sıralamasını yapan Turan, kırılması zor bir rekora imza atarak tüm dünyada 42’inci, Türk oyuncular içinde de 1’inci oldu.
9 İSİM 10.000 İÇİNE GİRDİ
Büyük bir prestij göstergesi kabul edilen ilk 10.000 isim arasına, The Protector, uluslararası bilinirliği sebebiyle tam 9 oyuncusunu birden soktu. The Protector’ün başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy 159’uncu Hazar Ergüçlü 98’inci oldu.