İnci Taneleri dizisinde Ramazan ayı için dikkat çeken karar
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri'nde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün olay olan dans sahnelerinin çekildiği pavyona "Ramazan" engeli geldi...
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alan İnci Taneleri'ne Ramazan ayı ayarı geldi...
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Yayınlandığı ilk günden bu yana Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün dans sahneleriyle gündemden düşmeyen dizi Ramazan ayı için dikkat çeken bir karar aldı.
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Hazar Ergüçlü’nün oynadığı Dilber’in pavyon dansları Ramazan ayı boyunca yayınlanmayacak.
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Hatırlanacağı gibi İnci Taneleri'in Dilber'i Hazar Ergüçlü her bölümde izleyiciyi ekrana kilitleyen ve olay olan dans performansı için dikkat çeken bir itirafta bulunmuştu.
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