İnci Taneleri reytingleri altüst etti

CİHAN’IN BAŞI BELADA

Cihan, (Kubilay Aka) Elif (İrem Çıray) ile bir kafede otururken Berzan (Fatih Yücebağ) ve adamları Cihan’ı zorla Sırat’ın (Emrah Aytemur) yanına götürdü. Bunun üzerine Elif, Cihan’ın başına bir şey gelmemesi için Güngör’e durumu anlattı. Güngör’ün kafesinde toplanan Necmi ve Azem Cihan’ı kaçıranın Sırat olduğunu öğrendi. Azem, Necmi’den (Onur Akbay) Sırat hakkında bilgi aldı ve onun mekanına gitti. Oğlu için çok endişelenen Azem, “Sizin Cihan dediğiniz adam benim oğlum. Özgür o, Özgür’üm benim. Sizin saçma sapan fikirleriniz onun hayatını mal olabilir. Şu andan itibaren eğer oğlum söz konusuysa sen ve bütün çocuklar ben ne diyorsam onu yapacak” diyerek rest çekti.