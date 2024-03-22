İnci Taneleri reytingleri altüst etti
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünü oynadığı İnci Taneler dizisi, perşembe akşamı yayınlanan son bölümüyle tüm reyting kategorilerinde birinci oldu.
Kanal D ekranında her perşembe akşamı yayınlanan İnci Taneleri’nin son bölümü yine gündem oldu. Azem (Yılmaz Erdoğan) oğlu Cihan (Kubilay Aka) ile eşi Hande’nin mezarlığına gitti. Azem’in karısının mezarı başında “Sana verdiğim sözün yarısını tuttum, geriye kaldı elmamızın diğer yarısı...” sözleri izleyicilerin yüreğine dokunurken, Azem ve Cihan’ı uzaktan izleyen kadının kim olduğu ise merak uyandırdı. Özgür babasına annesini onun öldürmediğini ispat edene kadar onu görmek istemediğini söyledi. Azem de “Ne olursa olsun, ben kızımı bulacağım. Ondan sonra verecek bir selamın olursa görüşürüz” dedi.
“YAZAN KALEM SİYAH”
Azem, Dilber ile iftardan sonra Kasım ve Nergis’in evine gitti. Dilber oğlu Alişan’ı başka okula kaydettirmek konusunda yaşadığı sıkıntıları anlattı. Azem de oğlu Cihan ile Hande’nin mezarı başında vedalaştığını söyleyince evdekiler bu duruma çok üzüldü. Arkadaşlarının türkü isteğini kıramayan Azem “Yazan kalem siyah” türküsünü söyledi. İzleyicilerin yüreğine dokunan bu sahneler sosyal medyada da çok konuşuldu.
CİHAN’IN BAŞI BELADA
Cihan, (Kubilay Aka) Elif (İrem Çıray) ile bir kafede otururken Berzan (Fatih Yücebağ) ve adamları Cihan’ı zorla Sırat’ın (Emrah Aytemur) yanına götürdü. Bunun üzerine Elif, Cihan’ın başına bir şey gelmemesi için Güngör’e durumu anlattı. Güngör’ün kafesinde toplanan Necmi ve Azem Cihan’ı kaçıranın Sırat olduğunu öğrendi. Azem, Necmi’den (Onur Akbay) Sırat hakkında bilgi aldı ve onun mekanına gitti. Oğlu için çok endişelenen Azem, “Sizin Cihan dediğiniz adam benim oğlum. Özgür o, Özgür’üm benim. Sizin saçma sapan fikirleriniz onun hayatını mal olabilir. Şu andan itibaren eğer oğlum söz konusuysa sen ve bütün çocuklar ben ne diyorsam onu yapacak” diyerek rest çekti.
Azem, bir hamle yaparak Berzan ile buluştu ve ona teklifte bulundu. Ertesi gün Sırat adamlarıyla birlikte Cihan’ı otoparka götürdü. Azem, Sırat ile özel görüşmek istediğini söyledi. Sırat’a patronunun sevgilisiyle olan görüntülerini izleten Azem “Cezaevinde geçirdiğim yıllarda ben bu raconları biraz öğrendiysem sen artık ölü bir adamsın. Şimdi oğlumu bırakacaksın bir daha da asla karşısına çıkmayacaksın hayatta kalmak istiyorsan tabi” diyerek racon kesti. Görüntülerden sonra morali bozulan Sırat teklifi kabul etti.