İnci Taneleri'nden bomba gibi final

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.