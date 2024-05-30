İnci Taneleri'nden bomba gibi final
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri sezon finali yapıyor. Sırların bir bir ortaya çıktığı bölüm izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
Kaynak: DHA
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Gündemden düşmeyen dizi İnci Taneleri’nin sezon finalinin tanıtım filmi seyirci ile buluştu. Piraye’nin Azem ile ilgili gerçekleri öğrendiği, Dilber’in Zahir’i öldürme planını hayata geçirmeye çalıştığı sahnelerin ekrana geldiği fragman merak uyandırdı.
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Azem’in aylardır aradığı kızı Nehir ile ilk kez yüz yüze geldiği anlar, seyri yüksek bir finalin ekrana geleceğinin sinyalini verdi.
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BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.
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