İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den ikinci pavyon dansı
İnci Taneleri dizisinin yeni fragmanı yayınladı. Dizide ‘Dilber’ karakterini canlandıran ve pavyon dansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü’nün yeni dans sahnelerine yer verildi.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka’nın başrollerinde yer aldığı, pavyon dansı sahnesiyle çok konuşulan İnci Taneleri dizisinin yeni fragmanı yayınlandı.
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Yeni fragmanda, ilk fragmandaki pavyon sahnesi ile çok konuşulan Dilber karakterinin yeni dans performansı yer aldı.
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Performansıyla gündem olan Ergüçlü’nün, Ankaralı Ezo’dan dans dersi aldığı iddia edilmişti. Ancak bu iddia ilk ağızdan yalanlanmıştı.
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Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor.
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