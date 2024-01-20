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  4. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den ikinci pavyon dansı

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den ikinci pavyon dansı

İnci Taneleri dizisinin yeni fragmanı yayınladı. Dizide ‘Dilber’ karakterini canlandıran ve pavyon dansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü’nün yeni dans sahnelerine yer verildi.

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den ikinci pavyon dansı - Resim: 1

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka’nın başrollerinde yer aldığı, pavyon dansı sahnesiyle çok konuşulan İnci Taneleri dizisinin yeni fragmanı yayınlandı.

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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den ikinci pavyon dansı - Resim: 2

 Yeni fragmanda, ilk fragmandaki pavyon sahnesi ile çok konuşulan Dilber karakterinin yeni dans performansı yer aldı.

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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den ikinci pavyon dansı - Resim: 3

Performansıyla gündem olan Ergüçlü’nün, Ankaralı Ezo’dan dans dersi aldığı iddia edilmişti. Ancak bu iddia ilk ağızdan yalanlanmıştı.

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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den ikinci pavyon dansı - Resim: 4

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor.

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