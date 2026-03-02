İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün itirafı olay oldu
İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteriyle fırtınalar estiren Hazar Ergüçlü, final öncesi içini döktü. Ünlü oyuncu, son yıllarda yaşadığı motivasyon kaybından bahsederken dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi İnci Taneleri, 12 Mart 2026’da yayınlanacak 51. bölümüyle izleyicisine veda etmeye hazırlanırken, dizinin yıldızı Hazar Ergüçlü’den gündem yaratan açıklamalar geldi.
Zeynep Atakan’ın programına konuk olan başarılı oyuncu, üç sezonluk yoğun maratonun ardından hissettiği tükenmişliği ve sektördeki "entelektüellik" baskısını samimiyetle anlattı.
Son birkaç yıldır ciddi bir motivasyon kaybı yaşadığını gizlemeyen Ergüçlü, hayatın genel akışına karşı bir iştahsızlık içinde olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, "Dışarı çıkmak, bir şey izlemek, hatta yemek yemek bile içimden gelmiyor. Her şeyi kendimi zorlayarak yapıyorum. Belki de yıllardır süren dizi temposunun getirdiği bir yorgunluktur" diyerek samimi bir portre çizdi.
Oyunculuk sektöründeki "yeterince zeki veya donanımlı görünme" yarışından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Ergüçlü, modern izleyici ve sektör baskısına adeta isyan etti:
"Sinefillik yarışından çok yoruldum. 'İzledin mi, anladın mı, yeterince entelektüel misin?' soruları beni endişelendiriyor. Hiçbiri değilim, hiçbirini de izlemedim. Bu kadarım yani."