İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün itirafı olay oldu

Son birkaç yıldır ciddi bir motivasyon kaybı yaşadığını gizlemeyen Ergüçlü, hayatın genel akışına karşı bir iştahsızlık içinde olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, "Dışarı çıkmak, bir şey izlemek, hatta yemek yemek bile içimden gelmiyor. Her şeyi kendimi zorlayarak yapıyorum. Belki de yıllardır süren dizi temposunun getirdiği bir yorgunluktur" diyerek samimi bir portre çizdi.