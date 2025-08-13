İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir, yaz pozlarıyla göz kamaştırdı
İnci Taneleri dizisinin Semiramis'i Bestemsu Özdemir'in 4 aylık hamile olduğu ve sevgilisi basketbolcu Ersin Görkem ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nde Semiramis karakterine hayat veren ekranların güzel oyuncu Bestemsu Özdemir bu sefer hakkındaki olay bir iddia ile gündemde
1 / 7
İnci Taneleri’yle geniş bir izleyici kitlesini etkileyen güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, bir süredir basketbolcu Ersin Görkem ile aşk yaşıyordu.
2 / 7
Bi Bakalım programında açıklamalar yapan ünlü magazinci Ali Eyüboğlu canlı yayında ünlü ismin 4 aylık hamile olduğunu öne sürerken çocuğun cinsiyetini de açıkladı.
3 / 7
Bestemsu Özdemir'in basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'den 4 aylık hamile olduğunu ve bir erkek çocuğu beklediğini öne süren Ali Eyüboğlu'nun bu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
4 / 7