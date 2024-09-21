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  4. İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir'in oryantal şovu olay oldu

İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir'in oryantal şovu olay oldu

Son olarak İnci Taneleri dizisinde Semiramis karakterini canlandıran güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, vizyona girmeye hazırlanan Leydi Di filmindeki Maya rolüyle sergilediği oryantal dans performansıyla olay oldu.

İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir'in oryantal şovu olay oldu - Resim: 1

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı İnci Taneleri"nin yeni sezonuna 'Semiramis' karakteriyle dahil olan güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, "Leydi Di" filminde Maya rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bestemsu Özdemir'in filmdeki oryantal dans şovu sosyal medyada gündem oldu.

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İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir'in oryantal şovu olay oldu - Resim: 2

‘Leydi Di’ filminde Maya karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir'in filmde yer alan kıvrak dansı sosyal medyada paylaşıldı.

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İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir'in oryantal şovu olay oldu - Resim: 3

Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Celil Nalçakan, Muharrem Türkseven ve Arif Pişkin’in rol aldığı “Leydi Di”, 4 Ekim’de vizyona girecek.

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İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir'in oryantal şovu olay oldu - Resim: 4
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