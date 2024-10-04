İnci Taneleri'nin yeni sezonu için geri sayım başladı

TEHDİT DEĞİL AMA GÖRÜŞECEĞİZ

Tanıtımın final sahnesinde bir yatta görülen Azem’in ‘Ben seni tehdit etmiyorum. Tehdit olsa belki unuturum ama verdiğim bir sözü ben asla unutmam. Görüşeceğiz, sözüm söz’ cümlesi de kafalardaki soru işaretlerini artırıyor.