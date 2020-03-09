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  3. 09 Mart 2020 20:40

İngiliz oyuncu ''Özelden mesaj atın'' dedi

İngiliz oyuncu Hetti Bywater, sosyal medyadan ideal sevgili adayı için aradığı şartları açıkladı. Bywater, "Eğer bu özelliklere sahipseniz özelden mesaj atın" yazdı.

İngiliz oyuncu ''Özelden mesaj atın'' dedi

İngiltere'nin uzun soluklu dizilerinden olan EastEnders'la ünlenen Hetti Bywater, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündemde... Bir süredir özel hayatında kimse olmayan 25 yaşındaki oyuncu, nasıl biriyle birlikte olmak istediğini açıkladı.

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İngiliz oyuncu ''Özelden mesaj atın'' dedi

Instagram hesabından aradığı kriterleri yazan Bywater, "Eğer gözlerin maviyse, 1.78'den daha uzunsan, sinema ya da moda endüstrisinde çalışıyorsan, seyahat etmek istiyorsan, sol görüşe sahipsen, zeki, espri anlayışı olan kibar biriysen ve dünyayı fethetmek istiyorsan bana özelden mesaj at" ifadelerini kullandı.

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İngiliz oyuncu ''Özelden mesaj atın'' dedi

Genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede hızla yayılırken, "Öyle birini bulursan bize de haber" gibi alaycı yorumların hedefi oldu.

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İngiliz oyuncu ''Özelden mesaj atın'' dedi

25 yaşındaki sarışın güzel daha önce de bikinili fotoğrafına gelen yoruma ilginç bir cevap vermişti.

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