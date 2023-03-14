Instagram fenomeninden olay itiraf: ''Askeri kışlada cinsel içerikli video çektim''
Amerikalı sosyal medya fenomeni Cami Strella, ABD'de bir askeri birliğe gizlice girip cinsel içerikli video çektiğini, internette videoyu satarak büyük para kazandığını iddia etti.
Sosyal medyada 180 bin takipçisini bulunan fenomen Cami Strella, paylaşımıyla büyük şaşkınlık yarattı. Girmesi çok zor olan askeri birlikte müstehcen video çeken Cami, bu videoyu sattığını dile getirdi.
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Cami'nin itirafı karşısında takipçilerinin ağzı açık kaldı. Bir takipçisinin "Sen gerçekten askeri kışlada mı video çektin?" sorusuna Cami, "Evet çektiğim videoyu 126,534 kişi satın aldı" diye cevapladı.
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Cami, daha önce yaptığı açıklamada videodan kazandığı paranın yüzde 10'luk kısmını, orduda görev yapan gazilere yardım amacı ile kurulan hayır kurumlarına bağışladığını söyledi.
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