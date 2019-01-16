Instagram'ın zengin Türk çocukları
İstanbul'un zengin çocukları sosyal medya paylaşımlarıyla dünya basınının da dikkatini çekmeyi başardı.
The Rich Kids of Istanbul (İstanbul’un Zengin Çocukları) adlı Instagram hesabında paylaşılan, lüks yaşam fotoğrafları İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlandı.
12 bin takipçili Instagram hesabında, Türkiye’nin zengin gençlerinin altın kaplamalı araçtan özel jete lüks yaşam biçimlerini yansıtan fotoğrafları yer alıyor.
İşte, dünya basınının ilgisini çeken ve Daily Mail gazetesinde yayınlanan Instagram’ın Türk zenginlerinden fotoğraflar...