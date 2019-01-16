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  3. 16 Ocak 2019 09:50

Instagram'ın zengin Türk çocukları

İstanbul'un zengin çocukları sosyal medya paylaşımlarıyla dünya basınının da dikkatini çekmeyi başardı.

Instagram'ın zengin Türk çocukları

The Rich Kids of Istanbul (İstanbul’un Zengin Çocukları) adlı Instagram hesabında paylaşılan, lüks yaşam fotoğrafları İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlandı.

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Instagram'ın zengin Türk çocukları

12 bin takipçili Instagram hesabında, Türkiye’nin zengin gençlerinin altın kaplamalı araçtan özel jete lüks yaşam biçimlerini yansıtan fotoğrafları yer alıyor.

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Instagram'ın zengin Türk çocukları

İşte, dünya basınının ilgisini çeken ve Daily Mail gazetesinde yayınlanan Instagram’ın Türk zenginlerinden fotoğraflar...

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Instagram'ın zengin Türk çocukları

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