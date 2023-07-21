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  4. Instagram'dan en çok para kazanan ünlüler belli oldu

Instagram'dan en çok para kazanan ünlüler belli oldu

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram’da paylaşım yaparak en çok para kazanan ünlüler belli oldu. İşte sponsor paylaşımlarıyla en çok para kazanan 10 isim...

Instagram'dan en çok para kazanan ünlüler belli oldu - Resim: 1

10- Kendall Jenner

Takipçi: 293 milyon

Kazandığı ücret: 1 milyon sterlin

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Instagram'dan en çok para kazanan ünlüler belli oldu - Resim: 2

9- Khloe Kardashian

Takipçi: 310 milyon

Kazandığı ücret: 1.03 milyon sterlin

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Instagram'dan en çok para kazanan ünlüler belli oldu - Resim: 3

8 – Beyonce

Takipçi: 377 milyon

Kazandığı ücret: 1.08 milyon sterlin

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Instagram'dan en çok para kazanan ünlüler belli oldu - Resim: 4

7- Ariana Grande

Takipçi: 362 milyon

Kazandığı ücret: 1.3 milyon sterlin

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