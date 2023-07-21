Instagram'dan en çok para kazanan ünlüler belli oldu
Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram’da paylaşım yaparak en çok para kazanan ünlüler belli oldu. İşte sponsor paylaşımlarıyla en çok para kazanan 10 isim...
10- Kendall Jenner
Takipçi: 293 milyon
Kazandığı ücret: 1 milyon sterlin
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9- Khloe Kardashian
Takipçi: 310 milyon
Kazandığı ücret: 1.03 milyon sterlin
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8 – Beyonce
Takipçi: 377 milyon
Kazandığı ücret: 1.08 milyon sterlin
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7- Ariana Grande
Takipçi: 362 milyon
Kazandığı ücret: 1.3 milyon sterlin
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