İnternette tanıştığı kızla buluşan Rafet El Roman: Görmez olaydım
Rafet El Roman, 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kızla buluştuğunda başına neler geldiğini anlattı.
Ünlü şarkıcı Rafet El roman, geçtiğimiz günlerde katıldığı 2. sayfa programında yaptığı samimi itirafla gündeme bomba gibi düştü.
"Sosyal medyadan kimseye mesaj atmıyorum diyemem çünkü atıyorum. Birini beğenmişim, tanımak istemişim. Bunun nesi kötü? Ama bir kere mesajlaştığım birisi beni kandırdı, büyük hayal kırıklığına uğrattı. Onu anlatayım sizlere.