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  3. 11 Ekim 2019 15:02

İnternette tanıştığı kızla buluşan Rafet El Roman: Görmez olaydım

Rafet El Roman, 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kızla buluştuğunda başına neler geldiğini anlattı.

İnternette tanıştığı kızla buluşan Rafet El Roman: Görmez olaydım

Ünlü şarkıcı Rafet El roman, geçtiğimiz günlerde katıldığı 2. sayfa programında yaptığı samimi itirafla gündeme bomba gibi düştü.

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İnternette tanıştığı kızla buluşan Rafet El Roman: Görmez olaydım

Sosyal medyadan tanıştığı bir kız tarafından kandırıldığını anlatan El Roman şöyle konuştu:

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İnternette tanıştığı kızla buluşan Rafet El Roman: Görmez olaydım

"Sosyal medyadan kimseye mesaj atmıyorum diyemem çünkü atıyorum. Birini beğenmişim, tanımak istemişim. Bunun nesi kötü? Ama bir kere mesajlaştığım birisi beni kandırdı, büyük hayal kırıklığına uğrattı. Onu anlatayım sizlere.

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İnternette tanıştığı kızla buluşan Rafet El Roman: Görmez olaydım

Güzel bir kadınla konuşuyorum, fotoğrafları harika. Çok güzel hani düşünüyorsun bu kadar güzel bir kız nasıl keşfedilmemiş falan diye. Ben de dedim kendi kendime; 'klibimde oynatırım'. İki üç ay beni ve ekibimi oyaladı sonra kahve içmeye karar verdik.

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