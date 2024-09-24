İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un intihar mektubu ortaya çıktı
Sosyal medyada Kübrasal takma adıyla ünlenen ve İstanbul'daki lüks evinin 5'inci katından intihar ederek hayatını kaybeden fenomen isim Kübra Aykut'un ölmeden önce kaleme aldığı mektubu ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli’deki evinin 5. katından atlayarak intihar etti. Genç kadının intihar etmeden önce yazdığı veda mektubu ortaya çıktı.
Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.
İntiharın ardından polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Fenomen Kübra Aykut'un ölmeden önce bir intihar mektubu bıraktığını ve mektupta kullandığı cep telefonunun şifresinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri, Kübra Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı.
Hayatını kaybeden Kübra Aykut veda mektubunda, “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi” ifadelerine yer verdi.