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  4. İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşiyle olan benzerliği gündem oldu

İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşiyle olan benzerliği gündem oldu

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ufuk Beydemir ile dünyaevine giren oyuncu İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle fotoğraflarını paylaştı. İki kardeşin birbirlerine olan benzerliği şaşırttı.

İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşiyle olan benzerliği gündem oldu - Resim: 1

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Işık karakteriyle beğeni toplayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, bu sefer kardeşine olan benzerliğiyle gündeme geldi. 

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İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşiyle olan benzerliği gündem oldu - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ufuk Beydemir ile nikah masasına oturan İpek Filiz Yazıcı, özel hayatıyla merak konusu oldu. 

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İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşiyle olan benzerliği gündem oldu - Resim: 3

Yazıcı, son olarak kardeşiyle çektirdiği eğlenceli pozlarını yayınladı. 

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İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşiyle olan benzerliği gündem oldu - Resim: 4

İpek Filiz Yazıcı ile kardeşinin benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi.

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