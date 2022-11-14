İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşiyle olan benzerliği gündem oldu
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ufuk Beydemir ile dünyaevine giren oyuncu İpek Filiz Yazıcı kardeşiyle fotoğraflarını paylaştı. İki kardeşin birbirlerine olan benzerliği şaşırttı.
Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Işık karakteriyle beğeni toplayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, bu sefer kardeşine olan benzerliğiyle gündeme geldi.
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Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ufuk Beydemir ile nikah masasına oturan İpek Filiz Yazıcı, özel hayatıyla merak konusu oldu.
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Yazıcı, son olarak kardeşiyle çektirdiği eğlenceli pozlarını yayınladı.
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İpek Filiz Yazıcı ile kardeşinin benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi.
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