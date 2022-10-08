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  4. İplikçi Nedim rolüyle hafızalara kazınan İsmail İncekara'ya veda

İplikçi Nedim rolüyle hafızalara kazınan İsmail İncekara'ya veda

Geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında yaşamını yitiren Kurtlar Vadisi dizisinin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.

İplikçi Nedim rolüyle hafızalara kazınan İsmail İncekara'ya veda - Resim: 1

Türk televizyonlarının en iyi dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde İplikçi Nedim karakteriyle hafızalara kazınan İsmail İncekara, 72 yaşında aramızdan ayrıldı. 

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İplikçi Nedim rolüyle hafızalara kazınan İsmail İncekara'ya veda - Resim: 2

Acı haberi Twitter hesabından duyuran Zafer Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadelerini kullandı.

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İplikçi Nedim rolüyle hafızalara kazınan İsmail İncekara'ya veda - Resim: 3

Acı haber sonrası Oyuncu İncekara İçin Üsküdar Tekel Sahnesi’nde anma programı düzenlendi. 

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İplikçi Nedim rolüyle hafızalara kazınan İsmail İncekara'ya veda - Resim: 4

Programa İncekara’nın ailesi ve yakınları olmak üzere oyuncu arkadaşları da katılım sağladı.

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