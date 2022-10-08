İplikçi Nedim rolüyle hafızalara kazınan İsmail İncekara'ya veda
Geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında yaşamını yitiren Kurtlar Vadisi dizisinin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.
Türk televizyonlarının en iyi dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde İplikçi Nedim karakteriyle hafızalara kazınan İsmail İncekara, 72 yaşında aramızdan ayrıldı.
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Acı haberi Twitter hesabından duyuran Zafer Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadelerini kullandı.
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Acı haber sonrası Oyuncu İncekara İçin Üsküdar Tekel Sahnesi’nde anma programı düzenlendi.
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Programa İncekara’nın ailesi ve yakınları olmak üzere oyuncu arkadaşları da katılım sağladı.
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