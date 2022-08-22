İrem Derici Antalya konserinde yine sahneleri salladı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen İrem Derici, Antalya konseri ile sahneleri salladı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici Antalya'daki sıcaktan bunalınca başından aşağı su döktüğü videoyu paylaştı.
1 / 10
Muhteşem bir konser veren Derici, sahnede de kan ter içinde kaldı.
2 / 10
İrem Derici derin göğüs dekolteli kıyafetiyle konsere damgasını vurdu.
3 / 10
Derici Antalya'da verdiği konserden paylaştığı karelerin altına "Bakın ben dün terlemedim, suda doğum yaptım, suya doğdum. Hala kurumadım. Buna rağmen müthiş seksi olmam biraz can sıkıcı. Allah da beni betonlukla sınıyor işte…
ANTALYA ÇOK GÜZELDİNİZ, AYAKLARINIZA SAĞLIK ❤️" yazdı.
4 / 10