İrem Derici Antalya konserinde yine sahneleri salladı

Derici Antalya'da verdiği konserden paylaştığı karelerin altına "Bakın ben dün terlemedim, suda doğum yaptım, suya doğdum. Hala kurumadım. Buna rağmen müthiş seksi olmam biraz can sıkıcı. Allah da beni betonlukla sınıyor işte…

ANTALYA ÇOK GÜZELDİNİZ, AYAKLARINIZA SAĞLIK ❤️" yazdı.