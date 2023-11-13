İrem Derici aradığı aşkı çabuk buldu
Yeni bir aşka yelken açan güzel şarkıcı İrem Derici, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi. İşte İrem Derici'nin kalbini çalan yeni sevgilisi...
İrem Derici, bir ay önce sosyal medya hesabından Atakan Işıktutan ile ayrıldığını duyurmuştu.
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8 aylık birlikteliklerini sonlandırdıklarını belirten şarkıcı, açıklamasında “Korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına” ifadelerini kullanmıştı.
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Derici, yeni bir aşka yelken açtı. Geçen günlerde fotoğrafçı Gökhan Fırat ile el ele bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayarak ilişkisini ilan eden İrem Derici, bu sefer de yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi.
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Derici, paylaşımına “Ve özlediğinde hırçınlaşanlar var” notunu düştü.
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