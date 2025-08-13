  1. Anasayfa
  4. Yaz tatili meğer ön balayıymış! İrem Derici evleniyor...

İrem Derici ayrıldığı iddia ettiği 12 yaş küçük sevgilisi ile evleniyor...

"Aradığım aşkmış" dediği ve kendisinden 12 yaş küçük ünlü DJ Melih Kunukçu'yla olan birlikteliği sona erdiği iddia edilen İrem Derici şimdi Kunukcu ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

İrem Derici ayrıldığı iddia ettiği 12 yaş küçük sevgilisi ile evleniyor...

Kendine has üslubuyla attığı her adım, yaptığı her açıklama olay olan İrem Derici "aradığım aşkmış" dediği kendisinden 12 yaş küçük ünlü DJ Melih Kunukcu ile ayrıldığı öne sürülmüştü.

İrem Derici ayrıldığı iddia ettiği 12 yaş küçük sevgilisi ile evleniyor...

Bu ayrılık iddialarından kısa bir süre önce ise Melih Kunukcu ile sarmaş dolaş pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici'nin Kunukçu ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı bile iddia edilmişti. 

İrem Derici ayrıldığı iddia ettiği 12 yaş küçük sevgilisi ile evleniyor...

Ancak "bitti" denilen aşk meğer bitmemiş...

İrem Derici ayrıldığı iddia ettiği 12 yaş küçük sevgilisi ile evleniyor...

Yaklaşık 1 yıla yakındır DJ Melih Kunukcu ile beraber olan İrem Derici, geçen aylarda sevgilisiyle ayrılma kararı almıştı. Kısa süreli ayrılık sonrası tekrar barışan çiftten bu kez herkesi şaşırtan bir hamle geldi. 

