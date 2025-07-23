İrem Derici ''ayrıldıkları'' iddia edilen 12 yaş küçük sevgilisiyle tatilde aşka geldi
Yaklaşık 1 yıl önce "aradığım aşkmış" dediği kendisinden 12 yaş küçük ünlü DJ Melih Kunukçu'yla aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı İrem Derici "ayrıldılar" iddialarına verdiği yanıtla olay oldu.
Kendine has üslubuyla attığı her adım, yaptığı her açıklama olay olan İrem Derici "aradığım aşkmış" dediği kendisinden 12 yaş küçük ünlü DJ Melih Kunukçu ile ayrıldığı öne sürülmüştü.
Bu ayrılık iddialarından kısa bir süre önce ise Melih Kunukcu ile sarmaş dolaş pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici'nin Kunukçu ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı bile iddia edilmişti.
Hatta İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile Avustralya'nın Sidney kentine gittikleri tatilde sırasında sahneden sevgilisine evlilik teklifinde bile bulunmuştu.
"Aksanımı bağışlayın. Bu şarkıyı seviyorum. Ve erkek arkadaşımı da seviyorum. Seni seviyorum. Lütfen benimle evlen. Lütfen sor, yeter!" ifadelerini kullanan şarkıcı, sahneden doğrudan sevgilisine evlilik teklifi bile etmişti.