  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. İrem Derici bu sefer çıtayı aştı: ''Ç**kümü kestirdim''

İrem Derici bu sefer çıtayı aştı: ''Ç**kümü kestirdim''

Kendine has üslubuyla tanınan ünlü şarkıcı İrem Derici estetikleriyle ilgili bir soru soran takipçisine "ç*kümü kestirdim" diyerek yanıt verince ortalık karıştı.

İrem Derici bu sefer çıtayı aştı: ''Ç**kümü kestirdim'' - Resim: 1

Sahne şovları ve iddialı tarzıyla magazin gündemini sallayan İrem Derici, özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. 

1 / 6
İrem Derici bu sefer çıtayı aştı: ''Ç**kümü kestirdim'' - Resim: 2

İrem Derici’nin aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüş, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

2 / 6
İrem Derici bu sefer çıtayı aştı: ''Ç**kümü kestirdim'' - Resim: 3

Sahne şovları ve iddialı tarzıyla magazin gündemini sallayan ünlü şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla ve açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 

3 / 6
İrem Derici bu sefer çıtayı aştı: ''Ç**kümü kestirdim'' - Resim: 4

İrem Derici bu sefer de bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

4 / 6