İrem Derici bu sefer çıtayı aştı: ''Ç**kümü kestirdim''
Kendine has üslubuyla tanınan ünlü şarkıcı İrem Derici estetikleriyle ilgili bir soru soran takipçisine "ç*kümü kestirdim" diyerek yanıt verince ortalık karıştı.
Sahne şovları ve iddialı tarzıyla magazin gündemini sallayan İrem Derici, özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
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İrem Derici’nin aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüş, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
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Sahne şovları ve iddialı tarzıyla magazin gündemini sallayan ünlü şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla ve açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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İrem Derici bu sefer de bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.
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